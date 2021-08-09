Заместитель губернатора Нью-Йорка готовится возглавить штат в течение нескольких недель

Это может случиться, если нынешний глава администрации Эндрю Куомо добровольно или в рамках импичмента уйдет в отставку. По данным собеседников газеты The Wall Street Journal, вице-губернатор Кэти Хокул уже провела ряд консультаций относительно возможных первых шагов на посту руководителя.

Ранее генеральный прокурор штата сказала, что по итогам расследования было установлено, что Куомо сексуально домогался нескольких девушек, в том числе и своих подчиненных. Пока официальные обвинения ему не предъявлены.