Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва возглавили рейтинг доступности бензина для населения

В исследовании агентства РИА Новости говорится, что на среднюю зарплату жители этих регионов смогут купить более двух тысяч литров топлива марки Аи-92. В топ-5 также оказались Чукотский и Ненецкий автономные округа и Магаданская область.

В хвосте списка – Ивановская область, где на среднюю зарплату можно купить лишь 562 литра бензина. В аутсайдерах и кавказские регионы – Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкессия.

