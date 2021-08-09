Ведомости: «Единая Россия» привлекла муниципальных депутатов к обзвону избирателей.

По данным газеты, перед выборами представители партии должны опрашивать граждан о проблемах территорий и желании проголосовать. Источник издания утверждает, что местные депутаты должны охватить 20% от общего числа избирателей.

Как отмечается, сама технология обзвона не нова, однако раньше людям звонили с помощью роботизированной программы через колл-центр. Теперь же депутаты должны будут общаться с гражданами через специальное приложение, которое будет регистрировать каждый звонок. Засчитываются лишь те разговоры, которые продлились не менее двух минут.