Под Тулой задержали подозреваемого в убийстве ребенка и покушении на его мать

По данным следствия, местный житель накануне вечером выстрелил из ружья в женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. Нападавший был пьян. О его мотивах пока ничего не сообщается. Как говорится на сайте регионального управления Следственного комитета, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемого.