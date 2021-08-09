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03:05, 09 августа 2021

Под Тулой задержали подозреваемого в убийстве ребенка и покушении на его мать

По данным следствия, местный житель накануне вечером выстрелил из ружья в женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. Нападавший был пьян. О его мотивах пока ничего не сообщается. Как говорится на сайте регионального управления Следственного комитета, в ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемого.  


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