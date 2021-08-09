Медики предупредили об угрозе дефицита донорской крови в России

Это связано с массовой прививочной кампанией, пишет газета «Коммерсант». Потенциальному донору запрещено сдавать кровь между прививками от коронавируса, а также в течение месяца после завершения вакцинации. Федеральное медико-биологическое агентство утверждает, что пока крови для больниц хватает, но с пополнением запасов есть проблемы. О дефиците изданию рассказали в Петербурге, Крыму, Томской и Ульяновской областях, а также ряде других регионов.
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