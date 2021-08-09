Умер российский журналист Дмитрий Запольский

«Новая газета» со ссылкой на его жену пишет, что предварительно причиной называют тромб. Запольский скончался в Риге на 63 году жизни.

В 2011 году журналист создал инициативную группу по созданию независимого Общественного телевидения по модели британской «Би-би-си». По словам Запольского, через несколько месяцев один из доверенных людей Владимира Путина сказал ему, что его проект реализован не будет и предложил журналисту уехать из страны. Запольский эмигрировал. В 2019 году он выпустил книгу «Путинбург» о 90-х годах в Петербурге.

