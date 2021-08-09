В Кабардино-Балкарии сель перекрыл движение по федеральной трассе

По оценкам спасателей, объем селевой массы, сошедшей на проезжую часть, составил около 100 кубометров. В результате ЧП никто не пострадал. Для автомобилистов организовали объездной путь. По данным агентства «Интерфакс» дорожные службы уже начали расчищать дорогу. На месте дежурит оперативная группа МЧС и подразделения ГИБДД.
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