В Кабардино-Балкарии сель перекрыл движение по федеральной трассе

По оценкам спасателей, объем селевой массы, сошедшей на проезжую часть, составил около 100 кубометров. В результате ЧП никто не пострадал. Для автомобилистов организовали объездной путь. По данным агентства «Интерфакс» дорожные службы уже начали расчищать дорогу. На месте дежурит оперативная группа МЧС и подразделения ГИБДД.