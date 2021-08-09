Власти Турции сообщили об исчезновении угрозы населенным пунктам от лесных пожаров

По данным министерства сельского хозяйства республики, сейчас спасатели продолжают борьбу с пятью пожарами в стране – передает телеканал «А хабер». Об улучшении ситуации говорит и то, что Анкара рассматривает возможность отправки пожарных самолетов в соседнюю Грецию, которая также столкнулась со стихией.

Сильные пожары в конце июля охватили ряд прибрежных районов Турции, в том числе курортных. Восемь человек погибли, боле 850 пострадали.