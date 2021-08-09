Компания EgyptAir после почти шестилетнего перерыва возобновляет рейсы между Москвой и египетскими курортами

Первый рейс из российской столицы прибудет в Хургаду уже сегодня утром. Самолеты также будут летать в Шарм-эш-Шейх.

Ранее восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски на выполнение регулярных рейсов на египетские курорты. Авиасообщение было прервано еще в 2015 году после крушения самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Российские следователи пришли к выводу, что катастрофа, которая унесла жизни 224 человек была терактом.