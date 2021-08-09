В Латвии допустили инциденты между российскими военными и силами НАТО на фоне учений «Запад-2021»

Вероятность недоразумений, несанкционированных командованием, также увеличивается из-за наплыва мигрантов в Прибалтику из Белоруссии. Об этом в интервью газете Financial Times сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Вместе с тем он усомнился в том, что дело может дойти до полномасштабных военных действий.

Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на полигонах Белоруссии и России.