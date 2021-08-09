Полномочия главы Суэцкого канала продлены еще на год

Это следует из указа президента страны, опубликованного в официальном вестнике арабской республики. Под руководством адмирала Усамы Рабиа в прошедшем финансовом году канал заработал рекордную в своей истории прибыль – почти 6 миллиардов долларов. Этому не смог помешать даже серьезный инцидент с контейнеровозом Ever Given, который в марте почти на неделю заблокировал судоходство, развернувшись поперек канала и сев на мель.

Как сообщало агентство ТАСС, администрация водной артерии и владельцы судна позже договорились о компенсации в размере более полумиллиарда долларов.