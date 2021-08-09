Власти Великобритании привлекут военных для доставки еды в супермаркеты

Это связано с нехваткой дальнобойщиков, пишет газета The Sun со ссылкой на свои источники. Ранее Ассоциация автотранспортных перевозчиков сообщала о том, что стране нужны порядка 90 тысяч водителей большегрузов. Дефицит на рынке труда образовался в том числе и из-за Брексита – многие работники уехали из страны.

На этом фоне, по данным издания, 2 тысячи водителей из Королевского логистического корпуса получили приказ о пятидневной готовности для доставки еды и предметов первой необходимости в магазины.