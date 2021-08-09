В Научном центре «Вектор» не увидели необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса

Глава учреждения Ринат Максютов сказал, что оснований для этого нет даже после завершения клинических исследований, так как несовершеннолетние в целом болеют легче взрослых.

В конце июня Всемирная организация здравоохранения изменила позицию и разрешила прививать от коронавируса детей. При этом в ВОЗ также отмечали, что они переносят инфекцию легко, поэтому и вакцинировать несовершеннолетних нужно в менее срочном порядке, если только нет опасений, что они входят в группу высокого риска.