Четыре человека погибли в дорожной аварии на Калужском шоссе в Москве

По предварительным данным, автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ. Агентство «Интерфакс» сообщает, что жертвами стали водитель и три пассажира легковушки – их возраст не превышает 25 лет. Из-за ДТП движение в сторону Москвы осуществлялось по реверсной схеме.
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Политик Любовь Соболь, по некоторым данным, уехала из России не смотря на судебный запрет По данным телеканалов РЕН-ТВ и RT, несмотря на запрет, покинула Россию. По словам источников, в том числе Интерфакса, минувшим вечером она улетела рейсом из Внуково в Стамбул, где должна совершить пересадку на другой рейс