Четыре человека погибли в дорожной аварии на Калужском шоссе в Москве

По предварительным данным, автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ. Агентство «Интерфакс» сообщает, что жертвами стали водитель и три пассажира легковушки – их возраст не превышает 25 лет. Из-за ДТП движение в сторону Москвы осуществлялось по реверсной схеме.