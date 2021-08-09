Авиакомпания «Египетские авиалинии» запускает семь прямых рейсов в неделю между Москвой и красноморскими курортами

Четыре – в Хургаду и три в Шарм-эль-Шейх. «Первый рейс вылетит из Москвы в Хургаду в девять часов утра понедельника», — говорится в сообщении египетского перевозчика.

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с египетскими курортами. Из российских авиаперевозчиков в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на первом этапе будет летать только авиакомпания «Россия» — по пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Кроме того, Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы еще семи компаниям. Они ожидают разрешения оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом почти шесть лет назад после взрыва самолета «Когалымавиа» в небе над Синайским полуостровом. В начале июля Владимир Путин снял запрет на полеты на курорты Египта, а также отменил рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.

