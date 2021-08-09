В Белоруссии из школьной программы исключены произведения Солженицына, Набокова и Светланы Алексиевич

В Белоруссии из школьной программы для 11-классников исключили произведения нобелевских лауреатов по литературе Светланы Алексиевич и Александра Солженицына, а также неоднократно номинированного Владимира Набокова. На изменения, принятые Министерством образования, обратило внимание интернет-издание «Медиазона.Беларусь». Ранее Алексиевич изучалась в разделе «Русскоязычная литература Беларуси», а Набоков и Солженицын — в диссидентской. К примеру, на рассказ «Один день Ивана Денисовича» отводилось три учебных часа.

Как уточняет сетевое-издание Zerkalo.io, «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» Солженицына все же остались в списке, но только для дополнительного чтения.

Писатель, поэт, журналист Дмитрий Быков сказал «Эху Москвы», что здравого смысла в этом нет, но есть некоторая польза.

Быков добавил, что человек воспринимал запрещённую литературу как руководство к жизни, и, если в Белоруссии запретят творчество Алексиевич, тогда её тексты прочтут все.

