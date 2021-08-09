США могут сегодня объявить о новых санкциях в отношении белорусских властей

США могут сегодня, в годовщину президентских выборов в Белоруссии, объявить о новых санкциях в отношении белорусских властей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Конгрессе. На кого будут направлены ограничения, не уточняется. Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская передала президенту США Джо Байдену список компаний, подконтрольных Александру Лукашенко. В их числе «Беларуськалий».