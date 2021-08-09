Владимир Путин примет сегодня в Большом Кремлёвском дворце российских спортсменов, участников Олимпиады в Токио

Встреча главы государства с победителями и призёрами Игр традиционно проходит уже много лет. Президент общается с ними, вручает государственные награды.

Команда ОКР заняла в Токио пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Это худший показатель для россиян за всю новейшую историю.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что Москва не оставит без внимания судейство россиян на Олимпиаде. Он назвал вмешательство политики в спорт недопустимым.



Писатель, журналист Виктор Шендерович сказал «Эху Москвы», что антизападная пропаганда активизируется каждый раз, и сегодня в полную силу.

Шендерович отметил, что в этом году болеть за российскую сборную было возможно только с выключенным звуком, и найти профессиональных, приличных комментаторов сложно.