В Турции не осталось лесных пожаров, угрожающим населенным пунктам

Об этом сообщил в эфире телеканала «А хабер» министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. Он заверил, что сгоревшие территории не будут отданы под какое-либо иное использование, они будут восстановлены. По его словам, в настоящее время «продолжается борьба с пятью пожарами из 240».

Министр также отметил, что Анкара рассматривает возможность отправки пожарных самолетов на помощь соседней Греции.

Мощные лесные пожары начались в Турции в конце июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты.

Сообщалось об эвакуации двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Согласно официальной информации, жертвами стихийного бедствия стали восемь человек, более 850 пострадали.