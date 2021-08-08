В Черногории спасены пятеро туристов, заблудившихся в горах близ города Никшич, где бушуют природные пожары

Операция успешно завершена, сообщила Горная служба спасения, приложив видеозапись того, как найденные туристы высаживаются из вертолета на аэродроме.

Ранее черногорские СМИ сообщили о многочисленных пожарах вокруг второго по величине города страны — Никшича. Тушение огня

осложняется сильным ветром.

Полиция задержала сегодня 19-летнего молодого человека за поджог в окрестностях города. В его отношении заведено уголовное дело.

Кроме того, национальное телевидение передает, что крупный лесной пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам столицы Черногории, города Подгорица. Однако спасателям и местным жителям удалось остановить распространение

огня. Мэр города Иван Вукович написал в «Твиттере», что причиной пожара стал поджог.