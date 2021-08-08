Два самолета военно-транспортной авиации сбросили за сутки 210 тонн воды на очаги пожара в Мордовском заповеднике

Всего за четыре дня было выполнено семнадцать вылетов, сообщает Минобороны. Крупный пожар в Мордовском природном заповеднике возник шесть дней назад. Площадь, пройденная огнем, составила 3 тысячи гектаров. В Темниковском районе Мордовии и в городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.