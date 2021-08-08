Два самолета военно-транспортной авиации сбросили за сутки 210 тонн воды на очаги пожара в Мордовском заповеднике

Всего за четыре дня было выполнено семнадцать вылетов, сообщает Минобороны. Крупный пожар в Мордовском природном заповеднике возник шесть дней назад. Площадь, пройденная огнем, составила 3 тысячи гектаров. В Темниковском районе Мордовии и в городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.
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Политик Любовь Соболь, по некоторым данным, уехала из России не смотря на судебный запрет По данным телеканалов РЕН-ТВ и RT, несмотря на запрет, покинула Россию. По словам источников, в том числе Интерфакса, минувшим вечером она улетела рейсом из Внуково в Стамбул, где должна совершить пересадку на другой рейс
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...