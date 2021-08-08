В Белоруссии из школьной программы по литературе пропали произведения Солженицына и Алексиевич, Набокова

В Белоруссии из школьной программы по литературе пропали произведения нобелевских лауреатов Александра Солженицына и Светланы Алексиевич, а также писателя Владимира Набокова.

В разделе «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы» в будущем учебном году присутствует лишь Виктор Некрасов, хотя еще год назад Солженицын и Набоков не просто были в программе, им уделялось немало времени в образовательном процессе. Так, только на изучение рассказа «Один день Ивана Денисовича» выделялось 3 часа, пишет интернет-издание «Медиазона. Беларусь».

В блоке «Проза. Человек и война» раньше изучалась книга белоруски Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Зато в новой редакции документа на ее месте указан председатель союза писателей республики Николай Чергинец.

Вместе с тем интернет-издание «Zerkalo» уточняет, что две работы Солженицына все же остались. «Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» перенесены в список литературы для дополнительного чтения.

В августе прошлого года Генеральная прокуратуры Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета, в котором состоит и Светлана Алексиевич. Позже ее допрашивали в СК, и она уехала из страны.

Официальный Минск изменения в школьной программе по литературе пока не комментировал