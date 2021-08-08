Соратница Алексея Навального юрист Любовь Соболь, по информации ряда СМИ, уехала из России

Источники телеканалов РЕН-ТВ и RT утверждают, что минувшим вечером она улетела из Внукова в Стамбул, где совершит пересадку на другой рейс. Куда она отправится далее — неизвестно. Источник ТАСС в правоохранительных органах это подтвердил. Он пояснил, что Соболь беспрепятственно покинула российскую территорию потому, что ее приговор не вступил в законную силу. По словам собеседника агентства, теперь суд по ходатайству ФСИН может ужесточить ей наказание, вплоть до лишения свободы. Комментариев самой Соболь или ее адвоката пока нет.

Ранее в интервью «Эху», отвечая на вопрос, покинет ли она Россию, Соболь сказала, что пока не хочет загадывать, но все же такую возможность не исключила

Соболь также подчеркнула, что пока, до аппеляции, приговор в отношении нее не вступил в законную силу, а наложенные ранее ограничения суд снял.

Таким образом, как полагает собеседник Интерфакса, ее возможный отъезд может и не иметь никаких правовых последствий.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Суд запретил ей покидать жилище с 22:00 до 6:00, принимать участие в массовых акциях, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.