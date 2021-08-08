Лионель Месси сегодня официально простился с клубом «Барселона», за который играл около двух десятков лет

Месси отметил, что не готов к своему уходу, и это очень тяжёлый момент для него.
Французское издание Lance сообщило, что клуб «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Предполагают, что именно там может пройти презентация Лионеля Месси.
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Месси отметил, что не готов к своему уходу, и это очень тяжёлый момент для него.
Французское издание Lance сообщило, что клуб «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Предполагают, что именно там может пройти презентация Лионеля Месси.
Политик Любовь Соболь, по некоторым данным, уехала из России не смотря на судебный запрет По данным телеканалов РЕН-ТВ и RT, несмотря на запрет, покинула Россию. По словам источников, в том числе Интерфакса, минувшим вечером она улетела рейсом из Внуково в Стамбул, где должна совершить пересадку на другой рейс
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...