Лионель Месси сегодня официально простился с клубом «Барселона», за который играл около двух десятков лет

Месси отметил, что не готов к своему уходу, и это очень тяжёлый момент для него.

Французское издание Lance сообщило, что клуб «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Предполагают, что именно там может пройти презентация Лионеля Месси.