Украинскую легкоатлетку Магучих вызовут в Минобороны страны из-за фото на Олимпиаде с россиянкой Ласицкене

Встреча с ней запланирована сразу после ее возвращения из Токио, написала в Фейсбуке замглавы ведомства Анна Маляр. Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины и призвала украинцев прекратить травлю спортсменки, дождавшись ее официальных объяснений. При этом Маляр отметила, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».

Скандал разразился после появившихся вы интернете фотографий, на которых Магучих, завоевавшая бронзовую медаль по прыжкам в высоту, позирует с победительницей соревнований российской легкоатлеткой Ласицкене.