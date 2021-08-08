Крупный лесной пожар вплотную приблизился к столице Черногории городу Подгорица

Об этом сообщило национальное телевидение. По его сведениям, огонь полностью охватил прилегающую возвышенность и грозит жилым объектам. Мэр Подгорицы Иван Вукович написал в «Твиттере», что причиной пожара стал поджог.

Служба защиты выехала на место.

Кроме того, многочисленные природные пожары бушуют вокруг второго по величине города Черногории — Никшича. Как сообщил портал «Виести» со ссылкой на городскую службу защиты, в окрестностях этого крупнейшего промышленного центра республики без вести пропали пять человек. Идет спасательная операция. Отмечается, что пожарные делают все возможное, есть поддержка авиации. Но тушение осложняется сильным ветром.

Полиция Никшича задержала сегодня 19-летнего молодого человека за поджог в окрестностях города. Заведено уголовное дело.