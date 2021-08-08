Вице-премьер Чернышенко пообещал, что Москва не оставит без внимания судейство россиян на Олимпийских Играх в Токио

Он назвал вмешательство политики в спорт недопустимым. При этом зампредправительства добавил, что совместно с Минспорта будут детально проанализированы результаты выступлений российских спортсменов и приняты исчерпывающие меры по поддержке видов спорта, где результат мог быть выше.

Команда России заняла пятое место в неофициальном медальном зачете – это худший результат в новейшей истории. В ее копилке 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.