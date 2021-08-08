Власти Якутии назвали некорректной информацию о вырубке лесов из-за пожаров

Сообщение о том, что глава региона Айсен Николаев поручил уничтожить деревья у населенных пунктов, которым угрожают пожары, появилось из-за ошибки пресс-службы, пояснили РБК в региональном правительстве.

Сегодня на сайте правительства Якутии появилось сообщение о том, что глава региона «поручил первому зампреду Дмитрию Садовникову дать указание главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, в рамках режима ЧС в регионе вырубить вокруг населенных пунктов все близлежащие леса». Сейчас информация исправлена, речь идет об очистке от сухостоя и поваленных деревьев существующих минерализованных полос, которые были проложены вокруг деревень для защиты от огня.

Власти Якутии не первый раз опровергают сообщения о вырубке лесов на фоне пожаров. 23 июля сатирическое издание «Панорама» написало, что Николаев отдал распоряжение «вырубить в регионе весь уцелевший лес к концу года», чтобы «избавить жителей от ежегодной утомительной и экономически неэффективной деятельности». Оперативный штаб Якутии в ответ на это призвал доверять только проверенной информации из официальных источников.