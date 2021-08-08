Политик Любовь Соболь, по информации ряда СМИ, уехала из России, несмотря на судебный запрет

По данным источников телеканалов РЕН-ТВ и RT, минувшим вечером она улетела из Внукова в Стамбул, где совершит пересадку на другой рейс. Куда она отправится далее — неизвестно. Источник ТАСС в правоохранительных органах это подтвердил. Он пояснил, что Соболь беспрепятственно покинула российскую территорию потому, что ее приговор не вступил в законную силу. По словам собеседника агентства, теперь суд по ходатайству ФСИН может ужесточить ей наказание, в плоть до лишения свободы. Комментариев самой Соболь или ее адвоката пока нет.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полтора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Суд запретил ей покидать жилище с 22:00 до 6:00, принимать участие в массовых акциях, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.