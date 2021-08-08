Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, считает, что российские спортсмены показали очень хороший результат на Олимпиаде в Токио. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что это очень хороший результат. И я поздравляю всю нашу страну и нашу команду с достойным выступлением на этих Олимпийский играх. Они выступили достойно, несмотря на то, что в некоторых видах спорта судейство было, мягко говоря, не очень корректным», — отметил А.Немов.

Российская команда заняла пятое место медальном зачете. Это самый низкий результат с 1912 года.

Спортсмен напомнил, что россиянам пришлось выступать в тяжелых условиях. «Несмотря на санкции, и на то, что мы были без флага, без гимна, все-таки молодцы бойцы. Мы показали превосходный результат», — заключил А.Немов.