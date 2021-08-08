Грозев: Обвиняемый в убийстве чеченца в Берлине мог быть связан с диверсионным подразделением вооруженных сил России

Россиянин Вадим Красиков, обвиняемый в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, мог быть связан с диверсионным подразделением российских вооруженных сил. Об этом написал в издании Newslines глава расследований издания Bellingcat Христо Грозев.

Он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что новый свидетель, муж сестры Красикова — предприниматель Александр — был готов подтвердить эту информацию, но не сделал этого из-за соображений безопасности.

Как уточнил Х.Грозев, в ходе судебного заседания Александр опознал своего родственника на фотографиях, сделанных более 10 лет назад. Вместе с тем однозначно ответить, тот ли человек присутствует в зале суда в качестве обвиняемого, он не смог. По словам предпринимателя, Красиков в целом не изменился, но стал выглядеть «тяжелее».

По данным Newlines, во время перерыва в заседании Александр спросил у судьи, могут ли ему гарантировать личную безопасность. Олаф Арнольди сообщил, что это возможно только если свидетель останется на территории Германии.

Х.Грозев напомнил, что Красиков уже два года настаивает на своей невиновности. Он также отметил, что в предыдущих совместных расследованиях вместе с The Insider (признан Минюстом иностранным агентом) и Spiegel, было доказано, что Красиков имеет историю заказных убийств в России. «Они всегда имели политическую подоплеку. И мы доказали, то у этого человека есть связи со спецслужбами. И на протяжении нескольких месяцев до убийства в Берлине он несколько раз заезжал на секретные объекты ФСБ в Москве и тренировочный объект в Балашихе», — уточнил журналист.

В публикации также утверждается, что в августе 2019 года, после убийства Хангошвили, жену Красикова Татьяну и ребенка вывезли в Крым, где они живут под новыми именами и пользуются паспортами, номера которых входят в тот же диапазон, что паспорта сотрудников ФСБ.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа 2019 года. Хангошвили участвовал в боевых конфликтах против России на стороне чеченских сил самоуправления и самообороны, на стороне Грузии и Украины. Ранее президент России Владимир Путин называл Хангошвили «одним из организаторов взрывов в московском метро».

Вскоре после убийства полиция задержала подозреваемого с документами на имя Вадима Соколова. Спустя три месяца Der Spiegel, Bellingcat, Центр Досье* и The Insider установили, что на самом деле подозреваемого зовут Вадим Красиков.

Следствие считает, что убить Хангошвили ему поручили структуры, контролируемые правительством РФ. В Кремле причастность к преступлению отрицают.

*— Внесен в список запрещенных ресурсов на территории РФ