В Башкирии арестовали депутата по обвинению в убийстве

. По версии СК, инцидент произошел в ночь на 5 августа на лесопилке. 29-летний обвиняемый в своей мастерской распивал спиртные напитки с 38-летним потерпевши. У них произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений тот скончался. Как сообщается на страничке «Что происходит в Башкирии», подозреваемого нашли спящим пьяным недалеко от жертвы. Ему предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. Он сам вину не признает. Официально его имя не называется. По данным местных СМИ, это депутат местного городского совета Александр Котелевский.