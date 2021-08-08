Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан освобожден из штрафного изолятора мордовской колонии

Об этом сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на его адвоката Ольгу Карлову. Она, в свою очередь, сказала, что ей об этом сообщил брат Уилана Дэвид. По его словам, Пол в субботу смог позвонить родителям. Пока ему не дали возможности связаться с адвокатом. Кроме того, поскольку сотрудники посольства США в отпуске, встретиться с ними затруднительно.

Ранее стало известно, что Уилан попал в ШИЗО за нарушение

режима. По данным защиты, он там находился уже пятую неделю, связи с ним не было.

Уилан, имеющий помимо американского еще паспорта Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. Мосгорсуд приговорил его по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима.