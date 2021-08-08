Обвиняемый в убийстве чеченского командира в Берлине, мог быть связан с диверсионным подразделением вооружённых сил РФ

Россиянин Вадим Красиков, обвиняемый в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, мог быть связан с диверсионным подразделением российских вооружённых сил. Об этом написал в издании Newslines глава расследований издания Bellingcat Христо Грозев.

Грозер сказал «Эхо Москвы», что новый свидетель, муж сестры Красикова, был готов подтвердить эту информацию, но не сделал этого из-за соображений безопасности.

Грозев добавил, что Красиков уже два года настаивает на своей невиновности. Он также отметил, что в предыдущих совместных расследованиях вместе с The Insider* (*признан Минюстом иностранным агентом) и Spiegel, было доказано, что Красиков имеет историю заказных убийств в России.