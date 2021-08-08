Полиция задержала трёх участников массовой драки с участием мигрантов в подмосковных Мытищах

В ходе неё по сообщениям сетевых изданий и опубликованным видеозаписям применялось огнестрельное оружие и биты. Есть пострадавший.

Драка по уточнённым данным произошла между узбеками и чеченцами. К ней привело нападение на последних уроженцев из Узбекистана с ножами и битами. Об этом как пишет телеграм-канал Readovka рассказал один из чеченцев. Он пострадал в ходе атаки. Узнав о нападении на него, выходцы из северокавказской республики решили отомстить обидчикам. Столкновение произошло в пятницу на одной из улиц на юго-востоке Мытищ. В ходе почти сразу пошло огнестрельное оружие и биты. Интернет-издание лайф опубликовало видео, на котором большая толпа заходит во двор, затем резко выскакивает на улицу. Слышны звуки выстрелов, в руках у некоторых людей видны пистолеты.

В конфликте участвовали около 40 человек. Участники драки разбежались, как только приехала полиция. Задержаны несколько человек, остальных ищут. Уголовное дело расследуют по статьям Хулиганство и Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Инцидент в Мытищах, далеко не единственный за последние недели в Московском регионе. Самым громким стала драка мигрантов в районе Кузьминки, на юго-востоке столицы почти месяц назад. Отношения выясняли около двухсот уроженцев Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Полиция многих задержала. Участников драки обещали выдворить из России, а некоторым навсегда запретить въезд в страну.

По данным МВД в России находятся более 700 тысяч нелегалов из стран СНГ. Иностранцы стали чаще грубо нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти, сообщил в четверг представитель ведомства Александр Горовой.