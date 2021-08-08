Политик Любовь Соболь, по некоторым данным, уехала из России не смотря на судебный запрет

Политик Любовь Соболь, по данным телеканалов РЕН-ТВ и RT, несмотря на запрет, покинула Россию. По словам источников, в том числе Интерфакса, минувшим вечером она улетела рейсом из Внуково в Стамбул, где должна совершить пересадку на другой рейс. Подтверждения этой информации пока нет.

Преображенский суд Москвы в августе назначил Соболь наказание в виде полутора лет ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Ей запрещено покидать жилище с 22:00 до 6:00, принимать участие в массовых акциях, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.

После вынесения приговора Соболь говорила «Эху», что находится в Москве и пока не планирует уезжать, но все еще может измениться

По словам Соболь, она всю свою жизнь связывает с Россией и будет продолжать заниматься тем, чем занималась последние 10 лет вместе с Алексеем Навальным и его соратниками.