В Белоруссии из школьной программы исключены произведения Солженицына, Набокова и Светланы Алексиевич

«Архипелаг ГУЛАГ» и «Раковый корпус» Солженицына вошли в список для дополнительного чтения, следует из новой учебной программы, опубликованной на Национальном образовательном портале.

Ранее произведения Набокова и Солженицына входили в программу «Литература середины 1950-х — начала 1990-х годов». Их книги предлагалось изучать в разделе, посвященном диссидентской литературе. Например, на рассказ «Один день Ивана Денисовича» отводилось три учебных часа, а для дополнительного чтения рекомендовался рассказ «Матренин двор».