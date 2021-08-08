Из торговой сети «Вкусвилл» уволился автор рекламы с участием лесбийской семьи

Об этом сообщила «Русской службе Би-би-си» снявшаяся в ролике психолог Юма. По ее словам, Роман Поляков и несколько его коллег ушли по собственному желанию, «потому что им просто было противно». Сам Поляков это не комментировал. Во «Вкусвилле» после инцидента говорили, что не собираются его увольнять.

Реклама появилась в начале июля. После волны критики «ВкусВилл» удалил фотографию ЛГБТ-семьи с сайта и извинился за публикацию. Героям рекламы пришлось уехать из России из-за поступавших в соцсетях угроз. Сейчас они живут в Испании.

