В Армении в ДТП погиб российский контрактник, еще четверо ранены

Авария произошла сегодня утром на трассе Гюмри — Ереван в районе населенного пункта Талин, сообщила пресс-служба Южного военного округа. По предварительным данным, управляя личным автомобилем, военнослужащий не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Четверых пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализировали. По факту случившегося командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводят проверку.
2021-08-08T18:31:47+03:00
2021-08-08T18:31:47+03:00
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18:31, 08 августа 2021
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