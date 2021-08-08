В Армении в ДТП погиб российский контрактник, еще четверо ранены

Авария произошла сегодня утром на трассе Гюмри — Ереван в районе населенного пункта Талин, сообщила пресс-служба Южного военного округа. По предварительным данным, управляя личным автомобилем, военнослужащий не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Четверых пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализировали. По факту случившегося командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводят проверку.