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18:12, 08 августа 2021

Лионель Месси сегодня официально простился с клубом «Барселона», за который играл около двух десятков лет

Лионель Месси сегодня официально простился с клубом «Барселона», за который играл около двух десятков лет.


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