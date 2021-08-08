Телеканал РЕН сообщил о том, что политик Любовь Соболь уехала из России

Ранее в апреле Соболь была приговорена к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.
2021-08-08T18:10:15+03:00
2021-08-08T18:10:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:10, 08 августа 2021
По его сведениям, накануне Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково. Подтверждений этой информации не поступало, сама Соболь на звонки не отвечает. Неделю назад соратница Алексея Навального была приговорена к полутора годам ограничения свободы по так называемому санитарному делу. По решению суда ей запрещено покидать Москву и Московскую область. Четыре дня назад в эфире «Эха Москвы», еще до вступления приговора в силу, Соболь не исключала, что ей придется покинуть Россию.
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