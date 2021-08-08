Телеканал РЕН сообщил о том, что политик Любовь Соболь уехала из России

По его сведениям, накануне Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково. Подтверждений этой информации не поступало, сама Соболь на звонки не отвечает. Неделю назад соратница Алексея Навального была приговорена к полутора годам ограничения свободы по так называемому санитарному делу. По решению суда ей запрещено покидать Москву и Московскую область. Четыре дня назад в эфире «Эха Москвы», еще до вступления приговора в силу, Соболь не исключала, что ей придется покинуть Россию.

Ранее в апреле Соболь была приговорена к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.