Церемония закрытия Олимпиады, как и все соревнования, прошла без зрителей

Спортсмены и персонал на стадионе находились в масках. Знаменосцем команды российских олимпийцев стал двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. В ходе церемонии олимпийский флаг был передан Парижу, где пройдут следующие летние игры. Российские спортсмены заняли 5 место в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио. Это самый низкий результат с 1912 года. Спортивный комментатор Георгий Черданцев считает медальный зачёт пережитком прошлого. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дождь».

Черданцев назвал своё впечатление от Олимпиады двояким и отметил, что необходимо говорить так же о тех видах спорта, которому уделяется меньше внимания и финансирования, например, о велоспорте или женском плавании. Российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов отметил «Эху», что спортсмены, несмотря на все трудности, выложились на полную. Немов напомнил о том, что в некоторых видах спорта было не самое корректное судейство.