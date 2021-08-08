Лесной пожар возник в непосредственной близости от аэропорта Даламан на юго-западе Турции

Лесной пожар возник в воскресенье неподалеку от международного аэропорта Даламан на юго-западе Турции. Об этом сообщил ТАСС один из

очевидцев произошедшего.

«Загорелся лесной массив, расположенный где-то в 400-500 метрах от взлетно посадочной полосы. Из здания терминала аэропорта было видно пламя и большой столб дыма.

Насколько мы поняли, несмотря на пожар, на работу аэропорта это никак не повлияло», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает турецкий телеканал Тэ-рэ-тэ, в настоящее время работы по борьбе с пожаром в районе воздушной гавани продолжаются. Огонь пытаются потушить как с воздуха, так и на земле.

Аэропорт Даламан находится возле одноименного города в провинции Мугла. Туда совершают рейсы, в частности, российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7 Аirlines