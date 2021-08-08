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17:32, 08 августа 2021

Группировку сил по борьбе с пожаром в заповеднике в Мордовии увеличили почти до 900 человек

К тушению привлечены два пожарных поезда и авиация. Как сообщает региональное управление МЧС, угрозы перехода огня на населенные пункты нет. По данным ВРИО главы Мордовии Артема Сдунова, активно горит лес на площади 15 га. Площадь заповедника превышает 32 тыс. га. В нем встречаются краснокнижные животные и растения.


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