Летние Олимпийские игры в Токио официально завершены

Церемония закрытия Олимпиады, как и все соревнования, прошла без зрителей. Спортсмены и персонал на стадионе находились в масках. Знаменосцем команды российских олимпийцев стал двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. В ходе церемонии олимпийский флаг был передан Парижу, где пройдут следующие летние игры.