Летние Олимпийские игры в Токио официально завершены

Церемония закрытия Олимпиады, как и все соревнования, прошла без зрителей. Спортсмены и персонал на стадионе находились в масках. Знаменосцем команды российских олимпийцев стал двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. В ходе церемонии олимпийский флаг был передан Парижу, где пройдут следующие летние игры.
2021-08-08T17:31:38+03:00
2021-08-08T17:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 08 августа 2021
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