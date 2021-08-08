Экс-президент Киргизии Аскар Акаев после допросов по делу золоторудного месторождения Кумтор вылетел в Москву

Бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву, которого в Бишкеке допросили по делу о крупнейшем месторождении золота в республике, не предъявили обвинений. Об этом рассказал его помощник. Акаев предположительно вылетел в Москву.

В Бишкеке Аскар Акаев провёл почти неделю. В столицу Киргизии бывший президент, объявленный месяц назад в международный розыск, по его словам прилетел добровольно помочь следствию по делу о возможной коррупции на месторождении по добыче золотой руды Кумтор — крупнейшем в Центральной Азии. Его разработку начали в 90-е годы инвесторы из Канады. Власти Киргизии позже несколько раз пересматривали условия сотрудничества с западными партнёрами, отмечает агентство ТАСС. Из Бишкека Акаев вылетел в Москву, где живет многие годы. В Киргизию он вернётся, если этого потребуют следственные органы, рассказал Интерфаксу помощник экс-президента республики. Он уточнил, что Акаева допросили в госкомитете безопасности как свидетеля по уголовному делу о золоторудном месторождении и затем отпустили. При этом экс-глава страны сегодня попросил прощения у жителей республики за ошибки при разработке рудника Кумтор. Главной он назвал своё согласие на реструктуризацию проекта в начале нулевых.

Акаев занимал высший пост с 91го года около 15 лет. Он бежал из Киргизии после смены власти в стране в середине нулевых. Помимо него в международный розыск объявили ещё несколько в прошлом высокопоставленных лиц республики.