МинЦифры предлагает собирать биометрические данные с водителей такси и каршеринга

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило собирать биометрические данные с водителей такси и каршеринга. Закон, который уже размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, может начать применяться уже с января будущего года.

В документе сказано, что сбор персональных биометрических данных будет использоваться для идентификации таксистов и водителей прокатных автомобилей по программе каршеринга при бронировании машины менее чем на сутки.

Кроме того, биометрию могут начать собирать и у участников собраний гражданско-правового общества и для прохода на территорию организаций.

При этом ранее министр транспорта Виталий Савельев, что уже к 2024 году ведомство намерено запустить систему распознавания лиц в аэропортах, поездах и автобусах. Савельев пояснил, что это поможет гражданам, ведь для прохода на транспорт необходимо будет лишь показать свое лицо.

Единая биометрическая система появилась в России в 2018 году. Сбором, обработкой и использованием данных занимаются в основном банки, операторы связи и страховые компании.