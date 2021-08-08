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17:05, 08 августа 2021

МинЦифры предлагает собирать биометрические данные с водителей такси и каршеринга

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило собирать биометрические данные с водителей такси и каршеринга. Закон, который уже размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, может начать применяться уже с января будущего года.
В документе сказано, что сбор персональных биометрических данных будет использоваться для идентификации таксистов и водителей прокатных автомобилей по программе каршеринга при бронировании машины менее чем на сутки.
Кроме того, биометрию могут начать собирать и у участников собраний гражданско-правового общества и для прохода на территорию организаций.
При этом ранее министр транспорта Виталий Савельев, что уже к 2024 году ведомство намерено запустить систему распознавания лиц в аэропортах, поездах и автобусах. Савельев пояснил, что это поможет гражданам, ведь для прохода на транспорт необходимо будет лишь показать свое лицо.

Единая биометрическая система появилась в России в 2018 году. Сбором, обработкой и использованием данных занимаются в основном банки, операторы связи и страховые компании.


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