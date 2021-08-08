Из белорусской школьной программы по литературе исключили произведения Солженицына, Набокова и Алексиевич

Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона Беларусь» со ссылкой на данные национального образовательного портала. Из списка дополнительного чтения изъяты Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург. Солженицын, Набоков и Виктор Некрасов ранее были включены в тему «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы». В новой программе остался только Виктор Некрасов. Стоящая в оппозиции к режиму Лукашенко белорусская писательница Светлана Алексиевич сейчас живет в Германии.
2021-08-08T16:35:10+03:00
2021-08-08T16:35:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 08 августа 2021
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