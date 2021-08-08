Бывший президент Киргизии Аскар Акаев вылетел в Москву после допросов в Бишкеке

Допрос проводился по уголовному делу о золоторудном месторождении «Кумтор». Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник Акаева. По его словам, никаких обвинений экс-президенту предъявлено не было. Акаев бежал из Киргизии после смены власти в стране в 2005 году и вернулся специально для дачи показаний. После допроса в Госкомитете нацбезопасности он был отпущен.
2021-08-08T16:34:28+03:00
2021-08-08T16:34:28+03:00
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16:34, 08 августа 2021
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