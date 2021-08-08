Олимпийские игры в Японии официально завершены. Олимпийский огонь на национальном стадионе в Токио потушен

Глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. 32-е Олимпийские игры в Токио официально объявлены закрытыми. На церемонии закрытия глава МОК Томас Бах призвал через три года собраться в Париже на 33-х летних Играх. Церемония закрытия Олимпиады прошла на национальном стадионе в Токио без зрителей. Команда ОКР в общем медальном зачете оказалась лишь на пятом месте, показав худший результат в новейшей истории России.