Олимпийские игры в Японии официально завершены. Олимпийский огонь на национальном стадионе в Токио потушен

Глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. 32-е Олимпийские игры в Токио официально объявлены закрытыми. На церемонии закрытия глава МОК Томас Бах призвал через три года собраться в Париже на 33-х летних Играх. Церемония закрытия Олимпиады прошла на национальном стадионе в Токио без зрителей. Команда ОКР в общем медальном зачете оказалась лишь на пятом месте, показав худший результат в новейшей истории России.
2021-08-08T17:02:00+03:00
2021-08-08T17:02:20+03:00
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17:02, 08 августа 2021
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